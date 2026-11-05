Рейтинг евроинтеграции Украины – показатели за 2026 и предыдущие годы

"Европейская правда" опубликовала традиционную таблицу реформ, составленную на основе ежегодных отчетов Еврокомиссии о расширении.

Документ приведен в статье Меньше реформ, больше успеха: что пообещал ЕС Украине на 2027 год.

Европейская комиссия ежегодно оценивает страны-кандидаты на предмет сближения с законодательством ЕС, а также темпов проводимых реформ. В этом году в Украине сложилась парадоксальная ситуация. Еврокомиссия признает, что реформы существенно замедлились – но готовность Украины к вступлению выросла больше всего за все годы.

Иллюстрация "Европейской правды"

Согласно методологии ЕК, уровень готовности колеблется от самого низкого показателя "начальный уровень" (1 в таблице) до "хорошее соответствие" (4) или "продвинутый уровень" (5). Оценки 4 и 5 считаются достаточными для вступления.

В 2026 году Украина получила "четвёрки" по 5 из 33 переговорных глав (в прошлом году – по четырём), по ещё одной – приближается к этому уровню. "Единица", то есть самая низкая оценка, осталась по трём главам, как и в прошлом году.

Важно, что оценка в этом году выросла по всем "фундаментальным" главам, имеющим критическое значение для переговоров.

Также эти таблицы доступны в формате PDF.

В статье "Европейская правда" объясняет, что этот рост не всегда отражает прогресс реформ, проведенных властью.

В частности, Брюссель признал, что в вопросе противодействия коррупции оценка выросла не благодаря, а вопреки действиям властей.

О рейтинге евроинтеграции-2025 читайте в прошлогодней статье: "Украину предупредили, но не наказали".

"Европейская правда" также готовит сравнение с другими странами-кандидатами.