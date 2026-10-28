В аеропорту Кишинева через фальшиву тривогу евакуювали працівників і пасажирів

У ніч проти 28 жовтня в аеропорту Кишинева евакуювали пасажирів та співробітників після повідомлення про нібито закладену бомбу.

Про це вранці 28 жовтня повідомила Прикордонна поліція Молдови, передає "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

За даними відомства, повідомлення про замінування надійшло 27 жовтня близько 23:38.

"Прикордонники оперативно евакуювали пасажирів та співробітників аеропорту відповідно до процедур безпеки. Після перевірки, проведеної спеціалізованими службами, підозрілих предметів чи вибухівки не виявлено. Тривога виявилася помилковою", – повідомили в Прикордонній поліції.

У відомстві уточнили, що наразі Кишинівський аеропорт працює у звичайному режимі, без перебоїв.

На початку жовтня в аеропорту Кишинева два дні поспіль оголошували тривогу у зв’язку із "замінуванням", через що пасажирів і персонал евакуювали.

Через фальшиве замінування аеропорт Кишинева призупиняв роботу і в серпні.