Во Франции самолет был экстренно перенаправлен из-за сообщения об угрозе взрыва

Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Дублина в Рим, в четверг, 5 ноября, был перенаправлен на авиабазу в Нормандии из-за сообщения об угрозе взрыва на борту.

Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на представителя французского правительства, пишет "Европейская правда".

Как рассказал представитель французского правительства, речь идет о пассажирском самолете Airbus A320 ирландской авиакомпании Aer Lingus, который вылетел из ирландской столицы в 06:25 по местному времени.

Его перенаправили на авиабазу Эвре в Нормандии из-за сообщения об угрозе взрыва на борту.

В настоящее время ситуацию в режиме реального времени отслеживает канцелярия премьер-министра Франции.

Отметим, что пять различных сообщений о взрывчатке на борту пяти европейских авиарейсов поступили вечером 2 ноября и в течение дня 3 ноября.

В конце октября в аэропорту Кишинева эвакуировали пассажиров и сотрудников после сообщения о якобы заложенной бомбе.