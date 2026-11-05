Премьер Грузии раскритиковал отчет Еврокомиссии о прогрессе страны во вступлении в ЕС

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе раскритиковал ежегодный пакет документов по расширению Европейского Союза, в котором было заявлено, что процесс вступления Грузии в Европейский Союз де-факто остается приостановленным.

Об этом Кобахидзе заявил во время общения с журналистами, цитирует NewsGeorgia, пишет "Европейская правда".

Кобахидзе заявил, что ежегодный доклад Еврокомиссии о расширении ЕС не содержит ни одной обоснованной критической оценки в адрес Тбилиси.

При этом он назвал "позорными" рекомендации Брюсселя по реформированию судебной системы.

"Это не острый доклад. Острым он был бы, если бы основывался на фактах. В этом докладе нет ни капли остроты, потому что ни одно замечание не подкреплено весомыми аргументами. Наоборот, этот доклад оказался острым для его собственных авторов, поскольку они не смогли представить ни одной обоснованной претензии", – сказал он.

Комментируя часть доклада, в которой отмечалась необходимость для Грузии обеспечить назначение в общие суды и Высший совет юстиции Грузии с решающей ролью международных экспертов, Кобахидзе заявил, что "европейская бюрократия не понимает верховенства права".

"Мы видим, до какого уровня опустилась европейская бюрократия. Когда речь идет о том, что судей должны назначать извне, это подтверждает то, о чем мы говорили всё это время: европейская бюрократия не понимает значения верховенства права, демократии и конституционализма и поэтому выдвигает такие предложения. Это, хочу сказать, просто позорно", – заявил глава правительства.

Напомним, опубликованный 4 ноября ежегодный отчет Еврокомиссии о расширении ЕС констатирует, что процесс евроинтеграции Грузии де-факто остановлен, а страна сохраняет статус кандидата лишь формально.

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