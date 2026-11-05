Кос встречалась с представителями сербского "Студенческого списка"

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос встретилась в понедельник, 2 ноября, в Брюсселе с четырьмя представителями сербского "Студенческого списка".

Об этом она сообщила депутатам Комитета по иностранным делам Европарламента в среду, 4 ноября, как цитирует Euronews, пишет "Европейская правда".

Кос встретилась с делегацией партии, которая в прошлом месяце одержала убедительную победу на выборах, и предложила поддержку ЕС в проведении внутренних реформ.

"Я встретилась с представителями "Студенческого списка". Мы обсуждали много вопросов. В частности, то, что, по их мнению, главная задача Сербии сейчас – вновь стать демократической страной", – поделилась она.

Еврокомиссар подчеркнула: у Сербии есть шанс на новое начало.

"Новое сербское правительство имеет возможность перевернуть страницу, укрепить демократические институты и основные права, а также принять необходимые меры для продвижения по пути вступления Сербии в ЕС", – считает она.

Также Кос подчеркнула, что протестующие в Сербии хотят того же, чего требует от Сербии Европейский Союз, а именно: борьбы с коррупцией, свободных и независимых СМИ, свободной и независимой судебной власти.

"Добрососедские отношения и, конечно же, стратегическое сближение с Европейским Союзом. Мы готовы помочь новому правительству провести все необходимые реформы", – добавила Кос.

В этом контексте стоит отметить, что 4 ноября Европейская комиссия представила ежегодный пакет документов по расширению Европейского Союза, в котором дала оценку прогрессу десяти стран-кандидатов на вступление в ЕС.

Что касается Сербии, там подчеркнули, что страна в течение длительного времени не открывала новых переговорных кластеров. ЕС выражал обеспокоенность состоянием верховенства права, борьбой с коррупцией и отношениями с Косово. После досрочных парламентских выборов 25 октября 2026 года Евросоюз призвал к формированию новой власти и решению ключевых проблем, необходимых для продвижения к членству.

Подробнее о выборах в Сербии читайте в статье: Сербия свергла Вучича. Развернется ли власть от России к Евросоюзу и чего ждать Украине.