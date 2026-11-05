В Албании полиция оштрафовала 83 человека во время протестов против правительства

В Албании полиция начала применять новое законодательство, направленное на подавление уличных протестов против правительства Эди Рамы, наложив десятки штрафов.

Об этом сообщает Balkan Insight, передает "Европейская правда".

В четверг, 5 ноября, албанская полиция сообщила, что наложила 31 штраф после протеста в среду вечером. Таким образом, общее количество штрафов, наложенных за последние несколько дней в соответствии с новым законодательством, достигло 83.

Полиция заявила, что оштрафовала "граждан, которые перекрыли дорогу и препятствовали движению транспортных средств, несмотря на неоднократные призывы полицейских через громкоговоритель".

Каждому из них назначили административный штраф в размере 5000 албанских леков (55 евро).

Новое законодательство было введено премьер-министром Эди Рамой 28 октября. Рама охарактеризовал его как "законодательный пакет против насилия и городской анархии". Среди мер – штрафы, которые могут быть наложены, когда протестующие не выполняют приказы полиции.

Во вторник полиция наложила первые штрафы в размере 55 евро на 16 протестующих, в среду – ещё на 36, а в четверг – на 31.

Напомним, демонстранты требуют отставки премьер-министра Эди Рамы и формирования переходного правительства технократов.

Эди Рама, который в прошлом году был избран на четвертый срок в качестве премьера, отказался уйти в отставку и обвинил оппозиционные группы и иностранные силы в использовании протестов для дестабилизации ситуации в Албании.

А в минувшую субботу, 31 октября, антиправительственные протесты переросли в столкновения с применением коктейлей Молотова и водометов.