Еврокомиссар Кос отправляется в Молдову для обсуждения евроинтеграции

Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос 9 ноября выступит с речью в парламенте Молдовы.

Об этом сообщает NewsMaker, передает "Европейская правда".

Марта Кос обратится к депутатам и расскажет о следующих обязательствах, которые Молдова должна взять на себя в процессе евроинтеграции. Об этом 5 ноября сообщил председатель парламента Игорь Гросу на пресс-конференции.

"В парламент к нам приедет еврокомиссар Марта Кос, которая выступит с посланием, с обращением к депутатам. Мы узнаем больше и о дорожной карте, и о следующих обязательствах, которые нам предстоит взять на себя, чтобы соблюдать график выполнения наших обязательств в процессе европейской интеграции", – сказал Гросу.

Марта Кос сообщила о своём визите в Кишинёв в середине октября. Об этом она рассказала на пресс-конференции после открытия переговоров о вступлении Молдовы в Евросоюз по кластерам 2 и 3.

Еврокомиссар уточнила, что будет находиться в Кишинёве 9 и 10 ноября.

Напомним, ЕС в дорожных картах признал, что Молдова обогнала Украину на пути вступления.

Также председатель комитета по евроинтеграции парламента Молдовы Адриан Балуцел заявил, что Молдова не считает процесс вступления в ЕС гонкой с Украиной и надеется, что оба государства успешно станут частью Евросоюза.