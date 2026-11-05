Финское правительство предлагает закон, чтобы местные компании могли легче инвестировать в Украину

Правительство Финляндии предлагает новый закон о льготных инвестиционных кредитах для развивающихся стран, чтобы местные компании могли легче инвестировать в проекты в Украине.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу финского правительства.

Законопроект направлен на улучшение условий для участия финских предприятий в государственных инвестиционных проектах в развивающихся странах, а также на создание более благоприятных возможностей для участия Финляндии в восстановлении Украины.

"Этот законопроект предоставляет финским компаниям более широкие возможности для деятельности в развивающихся странах и еще больше усиливает участие предприятий в сотрудничестве в целях развития и финансировании развития. Эта цель – часть правительственной программы. Проекты уже реализуются, в частности, в сферах здравоохранения, энергетики и метеорологии", – отметил министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио.

В настоящее время субсидируемые инвестиционные кредиты предоставляются через инструменты сотрудничества "Инвестиционная поддержка развивающихся стран" (PIF) и "Инвестиционная поддержка Финляндии для Украины" (FUIF). Они финансируют государственные инвестиции, в которых используются компетенции и технологии финских предприятий.

Напомним, 22 октября премьер-министр Финляндии Петтери Орпо объявил о дополнительной энергетической поддержке Украине в размере 5 млн евро.

Также Орпо объявил, что его страна передаст Украине 10 локомотивов, чтобы компенсировать потери, понесенные в результате российских атак.