Во Франции возобновились протесты – на марш за повышение зарплаты вышли более 250 тысяч человек

В четверг, 5 ноября, в 13:00 профсоюзы сообщили о более чем 250 тысячах демонстрантов в 73 городах в рамках нового дня массовых протестов.

Об этом сообщает Le Figaro, передает "Европейская правда".

Демонстранты вышли на марши, чтобы добиться повышения заработной платы, предупреждая правительство, что только конкретный ответ на их требования остановит мобилизацию.

"Послание таково: "ничто нас не остановит, единственное, что положит конец мобилизации, – это ответ на наши требования. Чем дольше правительство будет ждать, тем выше будет цена", – сказала генеральный секретарь профсоюза CGT Софи Бине перед началом парижского марша.

Помимо общественных митингов, в четверг в Париже наблюдаются несанкционированные собрания, сообщает прокуратура. В случае нарушения общественного порядка полиция разгоняет протестующих.

А в городе Нант демонстрация завершилась перед университетской больницей напряженным противостоянием с полицией. Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а затем атаковала нарушителей порядка.

Ранее сообщалось: во Франции ожидают, что сотни тысяч протестующих пройдут маршем по улицам французских городов 5 ноября, а работники сферы общественных услуг проведут забастовку.

В то же время в правительстве пообещали не допустить повторения ситуации с протестами 17 октября, которые переросли в столкновения, насилие и мародерство.