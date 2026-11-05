В Польше заявили, что готовы к посредничеству ЕС в деле с Конституционным судом

Министр юстиции Польши Вальдемар Журек заявил журналистам в четверг, 5 ноября, что правительство готово к посредничеству со стороны ЕС в урегулировании спора по поводу Конституционного суда, однако Брюссель пока не предлагал таких переговоров.

Об этом сообщает EUObserver, информирует "Европейская правда".

В частности, министр юстиции заявил, что Варшава пока не обращалась с такой просьбой к Евросоюзу.

"Мы открыты для посредничества, но для танго нужны двое. Чтобы прийти к согласию, нужно иметь партнера, с которым можно поговорить", – сказал Вальдемар Журек.

Заявление Журека прозвучало на фоне конфликта вокруг состава высшего суда Польши, возникшего после того, как президент Кароль Навроцкий отказался принять присягу судей, избранных правоцентристским большинством в парламенте.

Премьер-министр Польши Дональд Туск стремится стабилизировать ситуацию и проведет переговоры с президентом Навроцким, сообщил журналистам Журек, не вдаваясь в подробности этих переговоров.

Напомним, в пятницу на сайте Конституционного трибунала появилось сообщение об отстранении от должностей председателя суда Богдана Свенчковского и его заместителя Бартоломея Соханьского.

В ночь на субботу у здания Конституционного трибунала собрался митинг оппозиции. Протестующие, среди которых был президент партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, выломали ворота и пытались проникнуть в здание суда.

Президент Кароль Навроцкий заявил об "угрозе внутренней безопасности" страны и созвал экстренные консультации с участием представителей парламентских сил.

Подробности читайте в статье: Польша идёт под трибунал. Как конфликт Туска и Навроцкого перерос в конституционный кризис.