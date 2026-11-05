На протестах в Париже освистали кандидата в президенты Глюксманна – он покинул демонстрацию

Кандидат в президенты Франции от социал-демократов Рафаэль Глюксманн покинул массовые демонстрации после того, как другие протестующие не были рады его видеть.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Толпа встретила политика свистом и криками "Глюксманн нам не товарищ". Впрочем, другие присутствующие аплодировали и скандировали "Рафаэля в президенты".

"Если есть политические активисты, враждебно настроенные к нашему присутствию, мне все равно", – сказал Глюксманн.

Однако после того, как толпа заблокировала политика, он покинул демонстрацию.

Как сообщалось ранее, Рафаэль Глюксманн станет кандидатом от левоцентристов на президентских выборах во Франции в 2027 году после убедительной победы на праймериз в воскресенье, 12 октября. Он обеспечил себе абсолютное большинство, набрав 66% голосов.

Напомним, в четверг, 5 ноября, по всей Франции проходит третья волна массовых протестов. В частности, марши против низких зарплат прошли в 73 городах, сообщают профсоюзы. В некоторых городах уже поступают сообщения о раненых и арестованных.

Ранее в правительстве обещали не допустить повторения ситуации с протестами 17 октября, которые переросли в столкновения, насилие и мародерство.

Подробнее о событиях во Франции читайте в статье: Школьники, "желтые жилеты", ультралевые. Кто стоит за массовыми протестами во Франции.