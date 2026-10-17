Фіцо: Словаччина і Угорщина не будуть фінансувати нову допомогу Україні від ЄС на 2027 рік

Україна звернулася до ЄС із проханням про надання 70 млрд євро додаткової допомоги на 2027 рік, але Словаччина і Угорщина до цієї ініціативи не долучаться.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив глава уряду Словаччини Роберт Фіцо, повідомляє Dennik N.

Прем’єр-міністр зауважив, що було б "небезпечно" пов’язувати переговори щодо майбутнього бюджету з фінансуванням України.

За словами Фіцо, Словаччина хоче підтримувати Україну іншими способами, наприклад, через проєкти у сфері освіти, дорожньої інфраструктури та енергетичних з’єднань, але приєднуватись до чергової потенційної позики від ЄС не буде.

За його словами, до цієї позиції приєднався також угорський прем’єр-міністр Петер Мадяр.

Водночас Фіцо висловив критику щодо того, що, на його думку, на саміті ЄС в Брююселі у четвер та п’ятницю недостатньо обговорювалися мирні ініціативи та припинення війни між Росією та Україною.

Прем’єр-міністр Словаччини також зауважив, що було б "небезпечно" пов’язувати переговори щодо майбутнього бюджету ЄС з фінансуванням України

Президент України Володимир Зеленський на саміті в Брюсселі заявив, що наступного року війна обійдеться Україні в 155 мільярдів євро. Він звернувся до президентів і прем’єр-міністрів країн ЄС з проханням знайти ще 70 млрд євро для підтримки України.

Єврокомісія визнала, що українському бюджету у 2027 році дійсно не вистачає 70 млрд євро, які мають бути покриті міжнародними партнерами.

Європейська рада доручила Європейській комісії підготувати пропозиції щодо закриття недостачі бюджету України на 2027 рік у розмірі 70 млрд євро.