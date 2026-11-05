СМИ: Фон дер Ляйен отказалась от пресс-конференции с Навроцким, чтобы поддержать Туска

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отказалась участвовать в пресс-конференции с участием президента Польши Кароля Навроцкого, продемонстрировав тем самым поддержку его политического соперника, премьер-министра Дональда Туска, на фоне обострения конституционного кризиса в стране.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники, сообщает "Европейская правда".

Урсула фон дер Ляйен должна была выступить на пресс-конференции в четверг, 5 ноября, после встречи президентов Польши, Чехии, Словакии и Венгрии – стран, входящих в так называемую Вышеградскую группу – в городе Тренчин на западе Словакии.

Сначала она планировала вообще отменить свое участие в саммите, но передумала из-за опасений, что такое решение может привлечь негативное внимание, сообщили источники издания. Вместо этого фон дер Ляйен решила пропустить пресс-конференцию после встречи, чтобы оказать услугу Туску и избежать легитимизации позиции президента Польши Кароля Навроцкого, отметили источники.

Пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пиньо заявила, что отсутствие Фон дер Ляйен не имеет ничего общего с последними событиями в Польше, а связано с давно существующей проблемой в графике.

Напомним, Туск и Навроцкий находятся в состоянии противостояния по поводу назначения новых судей в Конституционный суд Польши. Навроцкий затягивает процесс назначения, отказываясь принимать присягу судей, избранных парламентом.

Ситуация обострилась в пятницу, 30 октября, когда польское правительство направило к суду подразделения спецназначения и отстранило от исполнения обязанностей председателя суда и его заместителя. Этот шаг вызвал протесты и критику со стороны некоторых экспертов в области права, погрузив страну в конституционный кризис за год до всеобщих выборов.

Впоследствии в Европейской комиссии призвали польские власти обеспечить надлежащее функционирование Конституционного трибунала в соответствии с конституцией страны и решениями Суда Европейского Союза.

Решение Урсулы фон дер Ляйен, по мнению издания, может усилить критику со стороны националистической оппозиции, которая утверждает, что Еврокомиссия принимает сторону в внутриполитическом конфликте, продолжающемся уже более десятилетия.

Подробности читайте в статье: Польша предстанет перед трибуналом. Как конфликт Туска и Навроцкого перерос в конституционный кризис.