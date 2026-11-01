У Єврокомісії висловилися щодо ситуації навколо Конституційного трибуналу Польщі

У Європейській комісії закликали польську владу забезпечити належне функціонування Конституційного трибуналу відповідно до конституції країни та рішень Суду Європейського Союзу.

Про це RMF24 заявив єврокомісар з питань юстиції Майкл Макграт, пише "Європейська правда".

У Брюсселі наголосили, що призначення нових суддів Трибуналу належить до конституційних повноважень польського Сейму.

За словами Макграта, Конституційний трибунал Польщі повинен мати можливість працювати відповідно до національного законодавства та практики Суду ЄС.

Він підкреслив, що забезпечення таких умов є обов’язком польської влади та має значення для всіх громадян країни.

У Єврокомісії зазначили, що уважно стежать за розвитком ситуації навколо Трибуналу. Макграт також нагадав про висновок Венеційської комісії від 13 жовтня 2026 року, за яким призначення нових суддів Конституційного трибуналу належить до компетенції Сейму.

Крім того, єврокомісар згадав про рішення Європейського суду з прав людини від 5 травня 2026 року, коли суд застосував тимчасові заходи, зобов’язавши польські органи влади не перешкоджати суддям, обраним Сеймом у березні, вступити на посади та виконувати свої обов’язки.

"Повна повага до верховенства права – це те, на що очікують і на що заслуговують громадяни Польщі", – додав він.

Нагадаємо, у п’ятницю на сайті Конституційного трибуналу з'явилося повідомлення про відсторонення від посад голови суду Богдана Свечковського та його заступника Бартоломея Соханського.

При цьому на сторінці Конституційного трибуналу у мережі Х, навпаки, вказано, що сайт суду захоплено, а голова трибуналу Богдан Свечковський продовжує виконувати свої обов'язки.

В ніч на суботу під Конституційного трибуналу зібрався мітинг опозиції. Протестувальники, серед яких президент партії "Право і Справедливість" Ярослав Качинський, виламали ворота і намагалися потрапити до будинку суду.

Своєю чергою міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський виступив на захист дій поліції біля Конституційного трибуналу, заявивши, що їхньою метою було дати змогу законно обраним суддям відновити роботу установи.

Президент Кароль Навроцький заявив про "загрозу внутрішній безпеці" країни і скликав термінові консультації за участю представників парламентських сил.

Деталі читайте у статті: Польща йде під трибунал. Як конфлікт Туска і Навроцького переріс у конституційну кризу