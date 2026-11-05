Во Франции расследуют действия пилота, который не приземлился на военной базе из-за угрозы взрыва

Прокуратура города Эвре во Франции объявила о начале расследования в отношении пилота самолета Aer Lingus, который якобы отказался приземлиться на военной базе, предпочтя гражданский аэропорт.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Поступок пилота, который не приземлился на военной базе вопреки приказу, заставил французскую армию мобилизовать два самолета для его сопровождения.

Прокурор Реми Кутен заявил, что он посетил авиабазу 105-й воздушно-космической дивизии в Эвре, где самолет A320, выполнявший рейс между Дублином и Римом со 157 людьми на борту, наконец приземлился из-за угрозы взрыва.

Теперь ирландского пилота допросят с применением меры пресечения, после чего будет принято решение о необходимости задержания, говорит прокурор.

Напомним, пассажирский самолет, выполнявший рейс из Дублина в Рим, в четверг, 5 ноября, был перенаправлен на авиабазу в Нормандии из-за сообщения об угрозе взрыва на борту.

За последние дни многие европейские авиарейсы задерживают из-за сообщений о якобы взрывчатке на борту, которые не подтвердились. В ЕС заявили, что отслеживают ситуацию с сообщениями о заминировании авиарейсов и призвали страны проводить собственные расследования этих инцидентов.