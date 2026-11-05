СМИ: Дания, Португалия и Испания просят у ЕС более эффективный закон для защиты онлайн-покупок

Дания, Португалия и Испания призывают Европейскую комиссию разработать эффективный Закон о цифровой справедливости (DFA).

Об этом говорится в документе, с которым ознакомился Rapporteur, сообщает "Европейская правда".

Эти три страны ЕС призывают, чтобы DFA – запланированная реформа блока, направленная на усиление защиты онлайн-потребителей – была "амбициозной и эффективной", защищала автономию потребителей и гарантировала учет таких аспектов, как дизайн, вызывающий зависимость, и маркетинг через онлайн-инфлюенсеров.

Они также просят Еврокомиссию обратить внимание на определенные особенности дизайна онлайн-платформ, в частности на дизайн, вызывающий зависимость, который "прежде всего направлен на максимизацию времени, проводимого в цифровых сервисах, или побуждает к чрезмерным или компульсивным расходам, либо иным образом наносит вред потребителям".

Дания, Португалия и Испания обратились к Еврокомиссии с просьбой учесть вопросы маркетинга с помощью инфлюенсеров в будущих правилах. Ведь в письме отмечается, что новые формы коммерциализации могут размывать границы между персонализированными рекомендациями, рекламой и влиянием, генерируемым искусственным интеллектом.

В письме отмечается, что DFA должен основываться на существующих технологических правилах ЕС для устранения пробелов в регулировании.

Еврокомиссия планирует представить DFA 11 ноября вместе с пересмотром Регламента о сотрудничестве в сфере защиты прав потребителей.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ЕС должен ускорить разработку собственных возможностей в сфере искусственного интеллекта, чтобы защитить свой "цифровой суверенитет" в эпоху, которая трансформируется под влиянием новых технологий.

Также в СМИ сообщалось, что Еврокомиссия тормозит введение национальных запретов на социальные сети для детей.