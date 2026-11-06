Кошта согласился с Мелони, что необходимо определиться, кто будет представлять ЕС на переговорах с РФ

Президент Европейского совета Антониу Кошта согласился с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в том, что Евросоюз должен определиться с кандидатурой представителя на возможных переговорах между Украиной и Россией.

С содержанием письма Кошты Мелони удалось ознакомиться корреспондентке "Европейской правды".

Президент Кошта поблагодарил Мелони за письмо и согласился, что Европа должна действовать слаженно, единодушно и решительно.

"Я также разделяю Ваше мнение, что Европейский Союз должен быть должным образом вовлечен в обсуждения, определяющие безопасность Европы и будущее Украины. Участие Европейского Союза должно быть организовано таким образом, чтобы он мог донести четкий и единый посыл, защищать свои интересы и поддерживать Украину", – написал Кошта.

Антониу Кошта согласился, что интересы Европейского Союза должны представлять его институты в соответствии с договорами. Обсудить этот вопрос более подробно он согласился на неформальном заседании Европейского совета в Дублине на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что Джорджа Мелони выдвинула требование, чтобы Европейский союз обсудил, кто именно и с каким мандатом должен представлять ЕС на переговорах по поводу войны России в Украине.

Напомним, 27 октября президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре по собственной инициативе провели телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным.