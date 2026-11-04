Угорщина оприлюднила частину архівів часів комуністичного режиму

У середу, 4 листопада, Угорщина оприлюднила десятки тисяч документів, в яких містяться дані про осіб, яких державні служби безпеки часів комуністичного режиму заносили до списків як офіцерів, інформаторів, колабораціоністів або потенційних агентів.

Про це пише Reuters із посиланням на слова прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра, передає "Європейська правда".

Цей крок є частиною обіцянки прем’єра оприлюднити ці документи. За словами Мадяра, наразі оприлюднено близько 60 тисяч імен.

"Зараз, через 36 років, ми виконуємо те, що було обіцяно під час зміни режиму", – сказав Мадяр.

Очікується, що до лютого 2027 року будуть завантажені додаткові файли, але архів далеко не повний, оскільки багато документів було знищено в 1956 році під час антирадянського повстання в Угорщині, а також у 1988–1989 роках.

"Я прошу всіх ставитися до цієї давно очікуваної публікації документів з гідністю та людяністю… адже багатьом сім’ям тепер доведеться зіштовхнутися з важкою інформацією, яка часто стосується померлого члена їхньої родини… Неможливо подолати травму без обговорення та постановки запитань", – додав Мадяр.

Нагадаємо, у грудні польський Конституційний трибунал (суд) своїм рішенням заборонив діяльність Комуністичної партії Польщі.

Також у Чехії набули чинності поправки до Кримінального кодексу, які прирівнюють пропаганду комуністичної ідеології до нацистської пропаганди.