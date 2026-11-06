Расследование: молодой Орбан был информатором спецслужб, его доносы, вероятно, в Москве

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, вероятно, сотрудничал со спецслужбами тогдашнего коммунистического правительства страны.

Об этом говорится в расследовании журналистки Пани Саболч, сообщает "Европейская правда".

В своём расследовании Саболч ссылается на показания бывшего премьер-министра Венгрии Миклоша Немета, возглавлявшего правительство в 1988–1990 годах.

В заявлении, датированном 30 марта 2026 года, Немет упоминает встречу, которая состоялась незадолго до первых свободных выборов в Национальное собрание в марте 1990 года.

По его словам, тогдашний министр обороны Ференц Карпати передал ему три оригинальных, написанных от руки и подписанных агентурных отчета, которые, как утверждалось, принадлежали Орбану.

По словам Немета, эти отчеты содержали наблюдения Орбана за его сослуживцами во время прохождения им срочной службы в Залаегерсеге, в частности относительно их поведения, а также политических, сексуальных и религиозных взглядов.

Впрочем, Немет отметил, что у него не было возможности проверить личность автора, а также подлинность почерка и подписи, хотя он, как ему казалось, их узнал. Документы он вернул Карпату, а копии не сохранил.

Впоследствии документы исчезли, поэтому где они сейчас – неизвестно. Пресс-секретарь Орбана, к которому обратился журналист, назвал эту информацию фейком.

Миклош Немет поделился своей информацией после смены власти в Венгрии, когда это стало возможным благодаря изменению законодательства.

"По словам Немета, который уже вышел на пенсию, в последние годы он ждал таких изменений в законодательстве, которые позволили бы обнародовать материалы, находящиеся в его распоряжении. Поэтому в сентябре, после принятия правительством Венгрии закона о расширении доступа к государственным документам, он передал эти материалы в архив", – написал Саболч.

Напомним, в среду, 4 ноября, Венгрия обнародовала десятки тысяч документов, в которых содержатся данные о лицах, которых государственные службы безопасности времен коммунистического режима заносили в списки как офицеров, информаторов, коллаборационистов или потенциальных агентов.

Ранее главная следственная прокуратура взяла под стражу Дьёрдя Матолчи, бывшего главу Центрального банка Венгрии и министра при Викторе Орбане.