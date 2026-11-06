В Бельгии приняли закон, разрешающий проводить обыски у подозреваемых нелегалов

Утром 6 ноября парламент Бельгии принял закон, разрешающий полиции входить в жилища подозреваемых нелегальных мигрантов, проигнорировавших приказ покинуть страну.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Ранее законопроект вызвал решительное сопротивление со стороны правозащитных организаций и юристов, которые утверждали, что предоставление полиции права входить в частные жилища с целью обеспечения соблюдения миграционного законодательства может поставить под угрозу конституционные права и законы о защите частной жизни.

А вечером 4 ноября около 3 тысяч человек образовали живую цепь вокруг Дворца правосудия в Брюсселе в знак протеста против этого законопроекта.

Впрочем, утром около 05:00 парламент страны окончательно принял закон после длительных дебатов, продолжавшихся всю ночь.

Обыски будут ограничены жилыми помещениями лиц, которым было отказано в предоставлении убежища в Бельгии, которые проигнорировали приказы о выезде и которых считают угрозой для общественной безопасности.

Обыски в жилых помещениях должны санкционироваться следственным судьей и могут проводиться только с 05:00 до 09:00 утра в присутствии сотрудников миграционной службы.

Напомним, что 1 октября Совет ЕС одобрил новые правила Евросоюза, обеспечивающие более эффективную репатриацию лиц, не имеющих законного права на пребывание в ЕС.

Ранее Европейская комиссия представила пятипунктный план по предотвращению, прогнозированию и реагированию на внезапные массовые случаи нелегального въезда в ЕС.