Сибига и глава МИД Румынии договорились созвать комиссию по правам нацменьшинств в Украине

5 ноября в Бухаресте министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел переговоры с главой МИД Румынии Даном Никулеску, в частности, по вопросу вступления в Европейский Союз.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на заявление Сибиги в Х.

В контексте вступления Украины в ЕС главы МИД обеих стран обсудили обеспечение прав румынского национального меньшинства в Украине и договорились созвать соответствующую комиссию по этому вопросу.

"Мы говорили об обеспечении прав лиц, принадлежащих к нашим национальным меньшинствам, в соответствии с высокими европейскими стандартами. Мы договорились созвать соответствующую межгосударственную комиссию как можно скорее. Я подчеркнул важность открытия двух оставшихся кластеров переговоров с ЕС для Украины до конца года и поблагодарил Румынию за поддержку нашего вступления в ЕС", – написал Андрей Сибига.

Также министры обсудили усиление давления на агрессора, укрепление обороны и устойчивости Украины, а также восстановление свободы судоходства в Чёрном море.

"У нас есть общие интересы в практических проектах по укреплению энергетической безопасности, улучшению приграничной связности и наращиванию транспортных и транзитных мощностей", – отметил министр иностранных дел Украины.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Всеволод Ченцов сообщал, что на данный момент нет свидетельств того, что какая-либо страна ЕС, в том числе Венгрия, имеет претензии к Украине в отношении последних двух кластеров в переговорах о вступлении, которые не касаются самих переговорных глав. В том числе – в отношении обеспечения прав национальных меньшинств.

Напомним, глава МИД Венгрии: вступление Украины в ЕС до 2030 года является нереалистичным.