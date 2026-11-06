Трамп хочет запретить своим преемникам менять облик Овального кабинета

Американский президент Дональд Трамп подписал указ, который, по его словам, не позволит будущим президентам вносить определенные изменения в Овальный кабинет Белого дома.

Об этом пишет BBC, передает "Европейская правда".

Трамп кардинально изменил внешний вид официального кабинета президента во время своего второго срока, в частности, добавив в интерьер немало золотых элементов.

"Мы делаем его национальным памятником, и никому не будет позволено к нему прикасаться, разрушать его или сносить из-за глупости, чтобы построить что-то немного другой формы", – заявил он.

Указ, который Трамп подписал в четверг, 5 ноября, провозглашает Овальный кабинет национальным памятником вместе с некоторыми соседними помещениями.

В документе также указано, что он не "ограничивает полномочия президента в отношении переоборудования памятника, выбора мебели или внесения обычных эксплуатационных и связанных с безопасностью изменений, которые существенно не нарушают историческую структуру или архитектурный характер памятника".

"Нам нравится Овальный кабинет, и он является символом, как и сам Белый дом. Это символ нашей страны и величия нашей страны", – сказал Трамп.

Он также отметил, что мировые лидеры, посещавшие его в течение последних месяцев, одобрительно отзывались о его изменениях в оформлении помещения.

Трамп добавил, что этот указ "не позволит никому когда-либо разрушить это невероятное пространство". Указ Трампа предусматривает, что Овальный кабинет должен обслуживаться Службой национальных парков "таким образом, чтобы защитить его исторический характер, архитектурную целостность и связь с президентской должностью".

Примечательно, что этот указ появился через несколько месяцев после того, как Трамп снес всё Восточное крыло Белого дома в рамках проекта строительства бального зала.

В настоящее время американские президенты имеют право вносить определенные изменения в Белый дом, но крупные проекты требуют разрешения Конгресса. Все здание уже признано национальным историческим памятником, что призвано предотвратить внезапные изменения в здании.

Как президент, Трамп обладает полномочиями создавать национальные памятники, которые по своему статусу аналогичны национальным паркам.

Напомним, в августе Федеральный апелляционный суд США обязал администрацию Трампаприостановить строительство бального зала в Белом доме стоимостью $400 млн.

Стоимость бального зала постоянно росла – от $200 млн до последней оценки Трампа в $400 млн. Сначала Трамп заявлял, что проект "не повлияет на нынешнее здание", а затем снес всё восточное крыло.