Суд запретил Трампу строить триумфальную арку на въезде в Вашингтон

Федеральный суд запретил президенту США Дональду Трампу приступать к строительству триумфальной арки, которую он планировал возвести на въезде в Вашингтон.

Об этом пишет The Washington Times, сообщает "Европейская правда".

Решение вынесла судья Таня Чуткан, назначенная бывшим президентом Бараком Обамой и которая, по утверждению издания, часто вступает в юридические споры с Трампом. Она заявила, что администрация пропустила слишком много процедурных этапов, спеша с одобрением проекта арки, что, вероятно, является нарушением закона о мемориальных сооружениях.

"Временный запретительный приказ, выданный сегодня, запрещает ответчикам приступать к строительству или подготовке площадки на Мемориальном кольце", – написала она в 33-страничном заключении.

С просьбой о вынесении запретительного постановления обратились штат Вирджиния и округ Колумбия, которые подали иск, оспаривающий этот проект. Также был подан еще один иск от группы ветеранов.

Арка высотой 250 футов должна была стоять у подножия Мемориального моста, соединяющего монументальное ядро Вашингтона с Арлингтонским национальным кладбищем в Вирджинии.

Напомним, Дональд Трамп подписал указ, который, по его словам, не позволит будущим президентам вносить определенные изменения в Овальный кабинет Белого дома.

А в августе Федеральный апелляционный суд США обязал администрацию Трампа приостановить строительство бального зала в Белом доме стоимостью $400 млн.