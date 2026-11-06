СМИ: в Италии ультраправый политик Ванначчи теряет рейтинг и поддержку активистов

Впервые с момента основания своей ультраправой партии в этом году бывший генерал армии Роберто Ванначчи демонстрирует признаки потери поддержки: его рейтинг в опросах падает, а активисты отворачиваются от него из-за внутренних споров и разногласий по поводу политического курса.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

"Национальное будущее" стало четвертой по популярности партией после нескольких месяцев стремительного роста благодаря программе, сосредоточенной на депортации иностранцев и противодействии правам ЛГБТ+. Ее голоса могут оказаться решающими для надежд премьер-министра Джорджи Мелони на сохранение власти, хотя она пока исключила любой союз.

Однако после достижения пика около 9% летом поддержка "Национального будущего" несколько снизилась: по данным социологических агентств SWG и Ipsos, она составляет от 5,8% до 7,9%, а все последние опросы указывают на дальнейшую тенденцию к снижению.

Это замедление происходит на фоне признаков негативных тенденций для популистской правой силы в других регионах.

Кроме того, комитеты, созданные по всей Италии для привлечения поддержки Ванначчи, в последние недели стали источником напряженности. Некоторые активисты вышли из партии, обвиняя её в игнорировании сторонников, которые помогали развивать движение.

Ранее Ванначчи заявил, что готов к сделке с блоком Мелони, который, как показывают последние опросы, сокращает отставание от левоцентристов, но при условии, что тот поддержит его политику.

Напомним, согласно последним опросам, партия премьер-министра Джорджи Мелони "Братья Италии" сохраняет лидерство среди избирателей,

Подробнее об этом читайте в статье: Генерал, расист, политик. Как Роберто Ванначчи стал звездой в Италии и чем это грозит Украине.