СМИ: фон дер Ляйен посетит Болгарию и Румынию из-за участившихся атак в Черном море

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен планирует посетить Болгарию и Румынию на следующей неделе на фоне серии атак дронов на суда в Черном море, которые усилили напряженность в сфере безопасности вдоль восточного фланга НАТО.

Об этом пишет Politico со ссылкой на собственные источники среди еврокомиссаров, сообщает "Европейская правда".

Урсула фон дер Ляйен должна посетить обе страны после участия в климатическом саммите в Турции.

Подробности маршрута фон дер Ляйен остаются неизвестными, причем в офисах некоторых европейских комиссаров даже не знают о запланированной поездке. Также неизвестно, будет ли её сопровождать кто-то ещё, например, председатель Европейского совета Антониу Кошта или топ-дипломатка ЕС Кая Каллас.

Эти планы появились на фоне усиления союзниками по НАТО наблюдения за Черным морем после нападений на торговое судоходство. Как сообщают местные СМИ, во вторник над регионом были замечены итальянские, британские и американские разведывательные самолеты, выполнявшие одновременные миссии.

Также французский морской патрульный самолет продлит свое пребывание в Румынии еще на несколько недель, ведь нападения на грузовые суда в Черном море не прекращаются.

Напомним, министры обороны Болгарии, Румынии и Турции осудили недавние нападения на торговые суда в Черном море и договорились о создании механизма координации по обеспечению безопасности судоходства.