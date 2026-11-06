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Протестувальники в Амстердамі увірвалися на будмайданчик дата-центру

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Новини — П'ятниця, 6 листопада 2026, 16:40 — Ольга Ковальчук

Під час акції протесту проти центрів обробки даних у столиці Нідерландів десятки демонстрантів вторглися на будівельний майданчик дата-центру Microsoft.

Про це повідомляє NOS, передає "Європейська правда".

Під час демонстрацій поблизу будмайданчика дві групи протестувальників змогли потрапити на його територію з тильного боку, розрізавши ворота. Поліція вилучила у людей, які прямували на демонстрацію, такі предмети, як кутова шліфувальна машина та альпіністське спорядження.

У результаті втручання правоохоронців одну особу було затримано.

Компанія Pure Data Centres Group, яка управляє цим об’єктом, підтвердила у своїй заяві, що в п’ятницю вранці "група протестувальників зайняла територію будівництва". Корпорація Microsoft є єдиним орендарем запланованого об’єкта.

"Ми розуміємо, що люди мають сильні емоції щодо цього проєкту, і поважаємо їхнє право мирно висловлювати свої погляди. Однак ми не схвалюємо жодних дій, які є незаконними або ставлять під загрозу безпеку людей", – заявив представник Microsoft, коментуючи вторгнення протестувальників на будівельний майданчик.

Як повідомлялося напередодні, цього тижня протестувальники по всій Європі проводять дводенну акцію проти центрів обробки даних, у рамках якої відбудуться демонстрації в 15 країнах.

Нагадаємо, Фінляндія порушила кримінальну справу через вирубку лісу для будівництва дата-центрів Google.

У вересні в австрійському містечку протестували проти будівництва центру обробки даних Google.

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Нідерланди
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