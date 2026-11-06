Протестувальники в Амстердамі увірвалися на будмайданчик дата-центру

Під час акції протесту проти центрів обробки даних у столиці Нідерландів десятки демонстрантів вторглися на будівельний майданчик дата-центру Microsoft.

Про це повідомляє NOS, передає "Європейська правда".

Під час демонстрацій поблизу будмайданчика дві групи протестувальників змогли потрапити на його територію з тильного боку, розрізавши ворота. Поліція вилучила у людей, які прямували на демонстрацію, такі предмети, як кутова шліфувальна машина та альпіністське спорядження.

Politie laat de demonstranten gaan en die bestormen nu het bouwterrein. Met een betonschaar werd het hek opengemaakt. Andere pers werd geduwd en geslagen om te voorkomen dat zij hier beeldmateriaal van maakten. Honderden mensen hebben het terrein inmiddels betreden. https://t.co/ClUMZvWcrf – Tom Olthof (@olthof_tom) November 6, 2026

У результаті втручання правоохоронців одну особу було затримано.

Компанія Pure Data Centres Group, яка управляє цим об’єктом, підтвердила у своїй заяві, що в п’ятницю вранці "група протестувальників зайняла територію будівництва". Корпорація Microsoft є єдиним орендарем запланованого об’єкта.

"Ми розуміємо, що люди мають сильні емоції щодо цього проєкту, і поважаємо їхнє право мирно висловлювати свої погляди. Однак ми не схвалюємо жодних дій, які є незаконними або ставлять під загрозу безпеку людей", – заявив представник Microsoft, коментуючи вторгнення протестувальників на будівельний майданчик.

Як повідомлялося напередодні, цього тижня протестувальники по всій Європі проводять дводенну акцію проти центрів обробки даних, у рамках якої відбудуться демонстрації в 15 країнах.

Нагадаємо, Фінляндія порушила кримінальну справу через вирубку лісу для будівництва дата-центрів Google.

У вересні в австрійському містечку протестували проти будівництва центру обробки даних Google.