Сибіга обговорив з Сікорським підготовку до перемовин в Абу-Дабі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі з польським колегою Радославом Сікорським поінформував його про підготовку до зустрічей зі США та Росією в Абу-Дабі.

Про це повідомили в МЗС, пише "Європейська правда".

Сибіга повідомив, що разом з главою МЗС Польщі скоординував позиції перед зустріччю представників України, США та Росії в Абу-Дабі 10-11 листопада.

Також міністри обговорили зміцнення оборонних спроможностей України, зокрема протиповітряної та протиракетної оборони, та співпрацю двох країн у сфері дронів.

"Продовження військової допомоги залишається критично важливим, оскільки Росія посилює атаки на українські міста, людей та цивільну інфраструктуру", – наголосив Сибіга.

Серед іншого, глави МЗС України та Польщі обговорили двосторонні відносини та домовилися продовжувати активну спільну роботу над їх нормалізацією та вирішенням усіх неврегульованих питань шляхом конструктивного діалогу. Також погодилися продовжити роботу з ексгумацій.

У розмові міністри приділили окрему увагу вступу України до ЄС. Сибіга наголосив на важливості відкриття двох останніх переговорних кластерів до кінця цього року та подякував Польщі за підтримку в цьому питанні.

Нагадаємо, що тристоронні переговори США, України та Росії відбудуться 10-11 листопада в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів та зосередяться на подальших кроках до миру.

Президент США Дональд Трамп заявив, що у четвер, 5 листопада, провів приватну зустріч із посланцем Путіна і анонсував "чудову угоду", яка стосуватиметься не лише України і Росії, а й Європи загалом.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський раніше застеріг європейських союзників від проведення переговорів щодо припинення російсько-української війни без урахування інтересів Східної Європи у сфері безпеки.