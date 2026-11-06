Німецька партія "Зелені" різко розкритикувала виступ Юлії Мендель, колишньої речниці президента України Володимира Зеленського, а нині його затятої критикині, з’явилася на заході "Альтернативи для Німеччини" у Бундестазі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

Керівниця фракції "Зелених" у парламенті Ірене Міхаліч заявила: "Ця поява багато про що говорить щодо політичної програми партії "АдН".

Вона додала, що Мендель займається "чистим звинуваченням жертви, а "АдН" із задоволенням використовує цю пропаганду для своєї проросійської підводної війни в німецькому парламенті".

Міхаліч зазначила, що це є образою для десятків тисяч людей, які до цього дня стали жертвами російської агресії.

"Мендель виправдовує злочин, водночас вдаючи, ніби заручниця повинна припинити опір, щоб захоплення закінчилося.Таке перекручування фактів просто огидне і не має місця в залах німецького Бундестагу", – заявила політикиня.

Ще у вересні Мендель мала виступити на подібному заході для депутатів Європейського парламенту у Страсбурзі. Однак голова парламенту в останній момент скасувала її допуск.

Міхаліч зазначила, що якщо під час перевірки осіб, які мають виступити в Бундестазі, виникають занепокоєння щодо безпеки, необхідно вжити відповідних заходів: "Я просто вважаю, що ми маємо дуже ретельно перевіряти, хто з’являється тут, у Бундестазі. Наприклад, у мене виникають очевидні занепокоєння, коли з’являються особи, яких дружня країна звинувачує у державній зраді".

Українська влада звинувачує Мендель у державній зраді. Служба безпеки України заявила, що вона веде "інформаційно-диверсійну діяльність проти України".

Адміністрація Бундестагу відмовилася коментувати цей конкретний випадок. Однак речник заявив, що "перед наданням доступу будь-якому гостю" проводиться перевірка надійності з метою мінімізації ризиків для безпеки. "Будь-які незавершені процедури щодо санкцій у третіх країнах, як правило, не мають значення для перевірки надійності, яку проводить Бундестаг", – сказав речник.

У серпні у Міністерстві закордонних справ України закликали французьку медіаспільноту з пильністю ставитися до тверджень колишньої речниці президента України Юлії Мендель.

Нагадаємо, 29 липня у Франції видали ордер на депортацію Ксенії Федорової, яка в минулому очолювала французьку службу російського державного телеканалу RT, а після того продовжувала з’являтися на деяких ресурсах як коментаторка, поширюючи проросійські наративи.