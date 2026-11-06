Іспанія та Нідерланди змагаються за посаду голови Європейського центробанку

У п’ятницю Нідерланди та Іспанія подали кандидатури на заміщення Крістін Лагард, яка 7 лютого залишає посаду голови Європейського центрального банку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Пабло Ернандес де Кос, колишній голова Центрального банку Іспанії, та Клаас Кнот з Нідерландів, колишній голова Центрального банку Нідерландів, стали єдиними кандидатами, які з’явилися після закінчення терміну о 17:00, як і очікувалося.

Їхні кандидатури є частиною ширшої гри, до якої залучені Франція та Німеччина, оскільки чотири економічні потуги Європи ведуть переговори щодо того, як забезпечити собі місця у виконавчій раді ЄЦБ.

ЄЦБ є однією з найвпливовіших інституцій Європи, відповідальною за встановлення процентних ставок з метою підтримки стабільності цін на рівні 2% у середньостроковій перспективі. Виконавча рада у складі шести осіб контролює повсякденну діяльність центрального банку та керує цілою армією економістів, які ретельно аналізують фінансові ринки та економіку в цілому.

Берлін рішуче налаштований зберегти місце, яке німецька економістка Ізабель Шнабель звільнить 3 січня, коли вона залишить ЄЦБ, щоб обійняти посаду в Міжнародному валютному фонді. Тим часом Париж претендує на посаду головного економіста ЄЦБ після того, як ірландець Філіп Лейн завершить свій восьмирічний термін 31 травня.

Міністри фінансів єврозони підведуть підсумки кадрових змін у ЄЦБ на засіданні Єврогрупи, яке відбудеться в понеділок у Брюсселі. Ні Ернандес де Кос, ні Кнот не планують брати участь у цьому закритому засіданні. Проте міністри їхніх країн будуть відстоювати інтереси своїх співвітчизників.

Дипломати очікують, що лідери ЄС займуться політичними торгами на неформальному саміті в Дубліні наприкінці наступного тижня. Кінцевий термін подання кандидатур на заміщення Шнабель – 27 листопада.

Глава Європейського центрального банку Крістін Лагард у четвер, 29 жовтня, повідомила, що у лютому 2027 року залишить посаду.