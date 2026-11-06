Испания и Нидерланды соревнуются за пост главы Европейского центрального банка

В пятницу Нидерланды и Испания выдвинули кандидатуры на замену Кристин Лагард, которая 7 февраля покидает пост главы Европейского центрального банка.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Пабло Эрнандес де Кос, бывший глава Центрального банка Испании, и Клаас Кнот из Нидерландов, бывший глава Центрального банка Нидерландов, стали единственными кандидатами, которые появились после истечения срока в 17:00, как и ожидалось.

Их кандидатуры являются частью более широкой игры, в которую вовлечены Франция и Германия, поскольку четыре экономические державы Европы ведут переговоры о том, как обеспечить себе места в исполнительном совете ЕЦБ.

ЕЦБ является одним из самых влиятельных институтов Европы, ответственным за установление процентных ставок с целью поддержания стабильности цен на уровне 2% в среднесрочной перспективе. Исполнительный совет в составе шести человек контролирует повседневную деятельность центрального банка и руководит целой армией экономистов, которые тщательно анализируют финансовые рынки и экономику в целом.

Берлин решительно настроен сохранить место, которое немецкая экономистка Изабель Шнабель освободит 3 января, когда она покинет ЕЦБ, чтобы занять должность в Международном валютном фонде. Между тем Париж претендует на должность главного экономиста ЕЦБ после того, как ирландец Филипп Лейн завершит свой восьмилетний срок 31 мая.

Министры финансов еврозоны подведут итоги кадровых изменений в ЕЦБ на заседании Еврогруппы, которое состоится в понедельник в Брюсселе. Ни Эрнандес де Кос, ни Кнот не планируют участвовать в этом закрытом заседании. Однако министры их стран будут отстаивать интересы своих соотечественников.

Дипломаты ожидают, что лидеры ЕС приступят к политическим переговорам на неформальном саммите в Дублине в конце следующей недели. Крайний срок подачи кандидатур на замену Шнабель – 27 ноября.

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард в четверг, 29 октября, сообщила, что в феврале 2027 года покинет свой пост.