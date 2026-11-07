Студенти в Белграді долучаються до хвилі прибирання, що охопила Сербію після виборів

У сербському Белграді активісти та мешканці різних районів міста – а також інших регіонів цієї балканської країни – самостійно організувалися, щоб зафарбувати антистудентські графіті, які були нанесені на будівлі під час напруженої передвиборчої кампанії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Ці щоденні роботи з зафарбовування почалися майже відразу після того, як рух "Студентський список" повалив праву Сербську прогресивну партію колишнього президента Александра Вучича.

Це було сприйнято як прояв духу солідарності, що охопив країну після 14 років авторитарного правління Вучича.

У п’ятницю учні трьох середніх шкіл у центрі Белграда вирішили долучитися до цієї справи. Десятки підлітків взяли в руки валики та пензлі, а потім розійшлися по районах навколо своїх шкіл.

AP

"У нас було бажання зробити кращим не лише нашу країну, а й місто, в якому ми живемо", – сказала Леа Радіч, учениця Третьої середньої школи Белграда.

18-річна Радіч, яка очолює учнівську раду у своїй школі, розповіла, що їхня акція була скоординована з учнями двох інших шкіл, розташованих за кілька кварталів, які вийшли на вулиці одночасно.

Ідея, додала Радіч, "полягає в тому, щоб робити добрі справи та прикрашати наше оточення".

Після поразки Вучича мешканці спочатку прибрали центральний парк у Белграді, який понад рік займали прихильники Вучича.

AP

Потім волонтери пофарбували підземний перехід, який був повністю вкритий антистудентськими графіті.

Інші райони Белграда пішли за їхнім прикладом, а інші міста та селища організували власні подібні акції.

"Нашою метою та мотивом було зафарбувати мову ненависті. Ми вважаємо, що наші молодші учні, щодня йдучи до школи, стикаються з безліччю настінних малюнків, гасел і висловлювань, які є образливими і не роблять їм добра", – сказав 17-річний учень середньої школи Коста Йованович.

Нагадаємо, наприкінці минулого місяця рух "Студентський список" здобув перемогу на парламентських виборах у країні, перемігши багаторічного лідера Сербії Александра Вучича.

"Студентський список", що виник у результаті багатомісячних студентських протестів, швидко перетворився на найважливішу політичну силу країни.

Протести розпочалися у 2024 році після смертельної катастрофи на відремонтованому залізничному вокзалі в місті Новий Сад у листопаді того ж року. Ця трагедія спровокувала масові демонстрації та ретельну перевірку відповідальності уряду та корупції.

Студентські групи неодноразово звинувачували поліцію у жорстокості під час реагування на демонстрації.

Більше про вибори у Сербії читайте у статті: Хто прийшов до влади у Сербії. Розповідаємо про політику "студентів", які скинули Вучича.