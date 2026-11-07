Студенты в Белграде присоединяются к волне уборки, охватившей Сербию после выборов

В сербском Белграде активисты и жители различных районов города – а также других регионов этой балканской страны – самостоятельно организовались, чтобы закрасить антистуденческие граффити, нанесенные на здания во время напряженной предвыборной кампании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Эти ежедневные работы по закрашиванию начались почти сразу после того, как движение "Студенческий список" свергло правую Сербскую прогрессивную партию бывшего президента Александра Вучича.

Это было воспринято как проявление духа солидарности, охватившего страну после 14 лет авторитарного правления Вучича.

В пятницу ученики трёх средних школ в центре Белграда решили присоединиться к этой акции. Десятки подростков взяли в руки валики и кисти, а затем разошлись по районам вокруг своих школ.

AP

"У нас было желание сделать лучше не только нашу страну, но и город, в котором мы живём", – сказала Леа Радич, ученица Третьей средней школы Белграда.

18-летняя Радич, возглавляющая ученический совет в своей школе, рассказала, что их акция была скоординирована с учениками двух других школ, расположенных в нескольких кварталах оттуда, которые вышли на улицы одновременно.

Идея, добавила Радич, "заключается в том, чтобы делать добрые дела и украшать наше окружение".

После поражения Вучича жители сначала привели в порядок центральный парк в Белграде, который более года занимали сторонники Вучича.

Затем волонтеры покрасили подземный переход, который был полностью исписан антистуденческими граффити.

AP

Другие районы Белграда последовали их примеру, а другие города и поселки организовали свои собственные подобные акции.

"Нашей целью и мотивом было закрасить язык ненависти. Мы считаем, что наши младшие ученики, ежедневно идя в школу, сталкиваются с множеством настенных рисунков, лозунгов и высказываний, которые являются оскорбительными и не приносят им пользы", – сказал 17-летний ученик средней школы Коста Йованович.

Напомним, в конце прошлого месяца движение "Студенческий список" одержало победу на парламентских выборах в стране, победив многолетнего лидера Сербии Александра Вучича.

"Студенческий список", возникший в результате многомесячных студенческих протестов, быстро превратился в важнейшую политическую силу страны.

Протесты начались в 2024 году после смертельной катастрофы на отремонтированном железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад в ноябре того же года. Эта трагедия спровоцировала массовые демонстрации и тщательную проверку ответственности правительства и коррупции.

Студенческие группы неоднократно обвиняли полицию в жестокости при реагировании на демонстрации.

Подробнее о выборах в Сербии читайте в статье: Кто пришёл к власти в Сербии. Рассказываем о политике "студентов", свергших Вучича.