В Польщі закликають здати кров для поліцейського, який затримав стрільця з Кракова
Польські посадовці закликали громадян здати кров для порятунку поліцейського Якуба Куліка, який отримав тяжкі поранення під час затримання винуватця суботньої стрілянини у Кракові.
Як пише "Європейська правда", про це заявили міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш та міністр юстиції Вальдемар Журек.
Якуб Кулік, який напередодні затримав винуватця смертельної стрілянини у Кракові, отримав тяжкі поранення і перебуває у медзакладі.
Польські міністри звернулися із закликом до донорства крові IV групи для поліцейського.
"Старший постовий Якуб Кулік, який без вагань вступив у сутичку з озброєним нападником, зараз бореться за життя в лікарні. У нього не функціонує одна легеня, і він потребує кожної краплі крові. Потрібна кров групи AB Rh+", – написав міністр юстиції.
Глава польського Міноборони зазначив, що Кулік раніше служив у 6-й повітряно-десантній бригаді збройних сил.
"Його мужність врятувала життя багатьох людей. Уся Військова Родина пишається Якубом. Ми будемо підтримувати його та його близьких", – написав Косіняк-Камиш, закликавши громадян доєднатися до збору крові.
Нагадаємо, у суботу, 7 листопада, на центральній площі Ринок у Кракові сталася стрілянина. Водій автомобіля в’їхав на головну площу міста та відкрив вогонь.
Наразі відомо про шістьох загиблих та 16 поранених. Крім того, 12 поранених перебувають у критичному стані.
У квартирі терориста польські правоохоронці під час обшуку виявили три тіла, що належать членам його родини – матері, батьку та сестрі.