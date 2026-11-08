В Польше призывают сдать кровь для полицейского, задержавшего стрелка из Кракова

Польские чиновники призвали граждан сдать кровь для спасения полицейского Якуба Кулика, получившего тяжелые ранения при задержании виновника субботней стрельбы в Кракове.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявили министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш и министр юстиции Вальдемар Журек.

Якуб Кулик, который накануне задержал виновника смертоносной стрельбы в Кракове, получил тяжелые ранения и находится в медицинском учреждении.

Польские министры обратились с призывом сдать кровь IV группы для полицейского.

"Старший постовой Якуб Кулик, который без колебаний вступил в схватку с вооруженным нападавшим, сейчас борется за жизнь в больнице. У него не функционирует одно легкое, и он нуждается в каждой капле крови. Требуется кровь группы AB Rh+", – написал министр юстиции.

Глава польского Минобороны отметил, что Кулик ранее служил в 6-й воздушно-десантной бригаде вооруженных сил.

"Его мужество спасло жизни многих людей. Вся Военная Семья гордится Якубом. Мы будем поддерживать его и его близких", – написал Косиняк-Камыш, призвав граждан принять участие в сборе крови.

Напомним, в субботу, 7 ноября, на центральной площади Рынок в Кракове произошла стрельба. Водитель автомобиля въехал на главную площадь города и открыл огонь.

На данный момент известно о шести погибших и 16 раненых. Кроме того, 12 раненых находятся в критическом состоянии.

В квартире террориста польские правоохранители во время обыска обнаружили три тела, принадлежащие членам его семьи – матери, отцу и сестре.