З’явилося відео перестрілки нападника у Кракові з поліцією
Новини — Неділя, 8 листопада 2026, 09:53 —
Під час операції із затримання винуватця смертельної стрілянини у польському Кракові двоє поліцейських отримали поранення.
Це видно з відео затримання, яке поширили польські ЗМІ, пише "Європейська правда".
Події з відеозапису відбуваються після 15:00, коли поліцейські прибули на місце стрілянини.
На відео видно, як злочинець і поліцейський стоять один навпроти одного та обмінюються пострілами. Нападник першим падає на землю. Після цього офіцер робить ще кілька пострілів у чоловіка, перш ніж втратити рівновагу та також упасти на асфальт. Він отримав поранення.
За офіційними даними польської поліції, в результаті операції постраждали двоє поліцейських. Це старші постові Якуб Кулік та Артур Моранський.
Нагадаємо, у суботу, 7 листопада, на центральній площі Ринок у Кракові сталася стрілянина. Водій автомобіля в’їхав на головну площу міста та відкрив вогонь.
Наразі відомо про шістьох загиблих та 16 поранених. Крім того, 12 поранених перебувають у критичному стані.
У квартирі терориста польські правоохоронці під час обшуку виявили три тіла, що належать членам його родини – матері, батьку та сестрі.