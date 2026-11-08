З’явилося відео перестрілки нападника у Кракові з поліцією

Під час операції із затримання винуватця смертельної стрілянини у польському Кракові двоє поліцейських отримали поранення.

Це видно з відео затримання, яке поширили польські ЗМІ, пише "Європейська правда".

Події з відеозапису відбуваються після 15:00, коли поліцейські прибули на місце стрілянини.

На відео видно, як злочинець і поліцейський стоять один навпроти одного та обмінюються пострілами. Нападник першим падає на землю. Після цього офіцер робить ще кілька пострілів у чоловіка, перш ніж втратити рівновагу та також упасти на асфальт. Він отримав поранення.

За офіційними даними польської поліції, в результаті операції постраждали двоє поліцейських. Це старші постові Якуб Кулік та Артур Моранський.

Нагадаємо, у суботу, 7 листопада, на центральній площі Ринок у Кракові сталася стрілянина. Водій автомобіля в’їхав на головну площу міста та відкрив вогонь.

Наразі відомо про шістьох загиблих та 16 поранених. Крім того, 12 поранених перебувають у критичному стані.

У квартирі терориста польські правоохоронці під час обшуку виявили три тіла, що належать членам його родини – матері, батьку та сестрі.