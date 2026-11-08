Прокуратура розпочала розслідування стрілянини у Кракові та вбивства родини нападника

Національна прокуратура Польщі у неділю розпочала офіційне розслідування стрілянини у Кракові, в якій загинули 6 осіб; злочин класифікували як терористичний акт.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву прокуратури в X.

Розслідування Малопольського відділення прокуратури охоплює вбивство шістьох осіб 7 листопада в Кракові та замах на вбивство багатьох інших осіб, у тому числі співробітників поліції, а також вбивство трьох людей 7 листопада в місті Островець-Свєнтокшиський. Зазначимо, що під час обшуків у затриманого стрільця виявили три тіла, які належать членам його родини – матері, батьку та сестрі.

Доказовий матеріал, зібраний правоохоронцями, вказує на те, що ці злочини скоїла одна й та сама особа.

Прокурори з різних підрозділів з самого початку проводили процесуальні дії, зокрема огляди, у двох містах. Ці дії тривали всю ніч і продовжуються досі, повідомили у прокуратурі.

Нагадаємо, у суботу, 7 листопада, на центральній площі Ринок у Кракові сталася стрілянина. Водій автомобіля в’їхав на головну площу міста та відкрив вогонь.

Наразі відомо про шістьох загиблих та 16 поранених. Крім того, 12 поранених перебувають у критичному стані.

У мережі з’явилося відео затримання нападника, під час якого двоє поліцейським отримали поранення.