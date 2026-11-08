Прокуратура начала расследование стрельбы в Кракове и убийства семьи нападавшего

Национальная прокуратура Польши в воскресенье начала официальное расследование стрельбы в Кракове, в результате которой погибли 6 человек; преступление квалифицировано как террористический акт.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление прокуратуры в X.

Расследование Малопольского отделения прокуратуры охватывает убийство шестерых человек 7 ноября в Кракове и покушение на убийство многих других лиц, в том числе сотрудников полиции, а также убийство трёх человек 7 ноября в городе Островец-Свентокшиский. Отметим, что во время обысков у задержанного стрелка обнаружили три тела, принадлежащие членам его семьи – матери, отцу и сестре.

Доказательный материал, собранный правоохранительными органами, указывает на то, что эти преступления совершил один и тот же человек.

Прокуроры из различных подразделений с самого начала проводили процессуальные действия, в частности осмотры, в двух городах. Эти действия продолжались всю ночь и продолжаются до сих пор, сообщили в прокуратуре.

Напомним, в субботу, 7 ноября, на центральной площади Рынок в Кракове произошла стрельба. Водитель автомобиля въехал на главную площадь города и открыл огонь.

На данный момент известно о шести погибших и 16 раненых. Кроме того, 12 раненых находятся в критическом состоянии.

В сети появилось видео задержания нападавшего, во время которого двое полицейских получили ранения.