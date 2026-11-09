В уряді Польщі розповіли, чи відомі мотиви стрільця у Кракові

Генпрокурор і міністр юстиції Польщі Вальдемар Журек заявив, що ще зарано говорити про мотиви нападника у Кракові, однак, за його словами, у слідства є "певні докази", які проливають світло на ці події.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву польського урядовця наводить Polsat News.

Журек вказав, що розслідування досі триває і він не хоче розкривати деталей про нападника та його мотиви.

"Чи були ці мотиви справді пов’язані з якимись сімейними проблемами, чи ж підґрунтя було зовсім іншим, цього ми не знаємо, але не можемо виключати саме ті мотиви, які лягли в основу таких драматичних подій. Я не хочу розкривати матеріали слідства, але ми маємо певні докази, які проливають глибше світло на всю цю драму", – сказав він.

Міністр додав, що правоохоронці дуже ретельно аналізують предмети, знайдені у стрільця, а також те, що він мав вдома.

"Мені здається, що ми можемо з дуже великою ймовірністю стверджувати, що він діяв самостійно", – зазначив Журек.

Як наголосив міністр, "одинаки", які скоюють такі злочини, – це "часто психічно нездорові особи", а запобігти таким діям дуже важко.

На запитання про радикальні погляди злочинця Журек відповів, що не хоче висловлюватися з цього приводу.

Він підтвердив, що слідчі кваліфікували інцидент як "терористичний акт", і це була "єдина можлива" кваліфікація згідно з Кримінальним кодексом.

Журек підкреслив, що "терористи мають різні мотиви". Він зазначив, що це можуть бути особи з психічними розладами, схильні до різних ідеологій.

"Але іноді це також особи, чиї злочини спричинені якоюсь трагедією в найближчому оточенні. У цьому випадку ми маємо ще три вбивства найближчих родичів. Це свідчить про те, що цей злочинець мав якісь величезні проблеми в певний момент свого життя", – зазначив глава Міністерства юстиції.

Нагадаємо, у суботу, 7 листопада, на центральній площі Ринок у Кракові сталася стрілянина. Водій автомобіля в’їхав на головну площу міста та відкрив вогонь.

Наразі відомо про шістьох загиблих та 15 поранених. Крім того, 12 поранених перебувають у критичному стані.

У квартирі терориста польські правоохоронці під час обшуку виявили три тіла, що належать членам його родини – матері, батьку та сестрі.

9 листопада стало відомо, що нападник, яких здійснив стрілянину у центрі Кракова, помер у лікарні.