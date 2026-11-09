В правительстве Польши рассказали, известны ли мотивы стрелка в Кракове

Генеральный прокурор и министр юстиции Польши Вальдемар Журек заявил, что пока рано говорить о мотивах нападавшего в Кракове, однако, по его словам, у следствия есть "определенные доказательства", которые проливают свет на эти события.

Как сообщает "Европейская правда", заявление польского чиновника приводит Polsat News.

Журек указал, что расследование до сих пор продолжается и он не хочет раскрывать подробности о нападавшем и его мотивах.

"Были ли эти мотивы действительно связаны с какими-то семейными проблемами, или же причина была совсем другой, этого мы не знаем, но не можем исключать именно те мотивы, которые легли в основу таких драматических событий. Я не хочу раскрывать материалы следствия, но у нас есть определенные доказательства, которые проливают более глубокий свет на всю эту драму", – сказал он.

Министр добавил, что правоохранители очень тщательно анализируют предметы, найденные у стрелка, а также то, что было у него дома.

"Мне кажется, что мы можем с очень большой вероятностью утверждать, что он действовал в одиночку", – отметил Журек.

Как подчеркнул министр, "одиночки", совершающие такие преступления, – это "зачастую психически нездоровые люди", а предотвратить такие действия очень трудно.

На вопрос о радикальных взглядах преступника Журек ответил, что не хочет высказываться по этому поводу.

Он подтвердил, что следователи квалифицировали инцидент как "террористический акт", и это была "единственная возможная" квалификация в соответствии с Уголовным кодексом.

Журек подчеркнул, что "у террористов бывают разные мотивы". Он отметил, что это могут быть лица с психическими расстройствами, склонные к различным идеологиям.

"Но иногда это также лица, чьи преступления вызваны какой-то трагедией в ближайшем окружении. В данном случае речь идет еще о трех убийствах ближайших родственников. Это свидетельствует о том, что у этого преступника были какие-то огромные проблемы в определенный момент его жизни", – отметил глава Министерства юстиции.

Напомним, в субботу, 7 ноября, на центральной площади Рынок в Кракове произошла стрельба. Водитель автомобиля въехал на главную площадь города и открыл огонь.

На данный момент известно о шести погибших и 15 раненых. Кроме того, 12 раненых находятся в критическом состоянии.

В квартире террориста польские правоохранители во время обыска обнаружили три тела, принадлежащие членам его семьи – матери, отцу и сестре.

9 ноября стало известно, что нападавший, устроивший стрельбу в центре Кракова, умер в больнице.