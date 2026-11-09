У Латвії переглянули процедуру збиття дронів після того, як один збити не вдалося

Після того як один із дронів, що минулого тижня вторгся в повітряний простір Латвії, не вдалося збити, процедури переглянули, а ланцюжок прийняття рішень скоротили, щоб у майбутньому можна було реагувати швидше.

Про це в понеділок заявив міністр оборони Латвії Райвіс Мелніс, передає "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Міністр пояснив, що тепер більше повноважень для прийняття рішень матимуть команди перехоплення дронів, які працюють безпосередньо на місці, виявляють ціль і можуть діяти самостійно. При цьому командний центр зможе скасувати виконання завдання, якщо в зону загрози увійде авіація союзників і виникне ризик для її безпеки.

Мелніс розповів, що особисто разом із командирами на східному кордоні переглянув весь ланцюжок прийняття рішень. За його словами, частину додаткових "запобіжників", запроваджених самими латвійськими військовими, було усунуто. Міністр висловив надію, що після цих змін у майбутньому дрони вдасться збивати.

Пояснюючи попередню невдачу, міністр визнав, що дрон було виявлено, і за ним послідував дрон-перехоплювач, однак через брак досвіду та, можливо, особливості чинних процедур ціль збити не вдалося. Мелніс вибачився перед мешканцями за те, що сталося.

Міністр пояснив, що досі під час перехоплення дронів Латвія покладалася на авіацію союзників. Якщо в повітрі одночасно перебувають дрон-перехоплювач і літаки союзників, необхідна додаткова координація, щоб під час спроби знищити безпілотник не наражати на небезпеку авіацію. На це узгодження йшов час.

За словами міністра, на східному кордоні встановлено додаткові радіолокаційні системи, що дозволяють раніше виявляти дрони та своєчасніше реагувати на їхню появу. Система перехоплення безпілотників, як і обіцялося раніше, була розгорнута наприкінці вересня, а військовослужбовці продовжують її освоювати.

Мелніс підкреслив, що на практиці вже вдалося перевірити здатність системи виявляти дрони та підіймати в повітря дрон-перехоплювач. Минулого тижня разом із військовими у прикордонній зоні працювали також латвійські підприємці, щоб удосконалити систему. Міністр висловив надію, що узгодження процедур і технічних рішень дозволить у майбутньому успішно знищувати безпілотники.

Нагадаємо, в ніч на 3 листопада у Лудзенському та Балвському краях Латвії було оголошено повітряну загрозу через невідомий дрон; об’єкт впав у районі Балві.

Ввечері 1 листопада о 18:59 в Краславському та Лудзенському районах Латвії оголосили помаранчевий рівень тривоги після того, як невідомий дрон порушив повітряний простір країни.

За сімнадцять хвилин об’єкт покинув повітряний простір Латвії, перетнувши латвійсько-російський кордон.

24 жовтня Національні збройні сили Латвії повідомили про виявлення на території країни уламків безпілотника, що впав.