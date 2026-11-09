В Латвии пересмотрели процедуру сбивания дронов, после того как один из них сбить не удалось

После того как один из дронов, вторгшихся на прошлой неделе в воздушное пространство Латвии, сбить не удалось, процедуры были пересмотрены, а цепочка принятия решений сокращена, чтобы в будущем можно было реагировать быстрее.

Об этом в понедельник заявил министр обороны Латвии Райвис Мелнис, передает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Министр пояснил, что теперь больше полномочий по принятию решений будут у команд перехвата дронов, которые работают непосредственно на месте, обнаруживают цель и могут действовать самостоятельно. При этом командный центр сможет отменить выполнение задания, если в зону угрозы войдет авиация союзников и возникнет риск для её безопасности.

Мелнис рассказал, что лично вместе с командирами на восточной границе пересмотрел всю цепочку принятия решений. По его словам, часть дополнительных "предохранителей", введенных самими латвийскими военными, была устранена. Министр выразил надежду, что после этих изменений в будущем дроны удастся сбивать.

Объясняя предыдущую неудачу, министр признал, что дрон был обнаружен, и за ним последовал дрон-перехватчик, однако из-за недостатка опыта и, возможно, особенностей действующих процедур сбить цель не удалось. Мелнис извинился перед жителями за случившееся.

Министр пояснил, что до сих пор при перехвате дронов Латвия полагалась также на авиацию союзников. Если в воздухе одновременно находятся дрон-перехватчик и самолеты союзников, требуется дополнительная координация, чтобы при попытке уничтожить беспилотник не подвергать опасности авиацию. На эту координацию уходило время.

По словам министра, на восточной границе установлены дополнительные радиолокационные системы, позволяющие раньше обнаруживать дроны и своевременно реагировать на их появление. Система перехвата беспилотников, как и обещалось ранее, была развернута в конце сентября, а военнослужащие продолжают её осваивать.

Мелнис подчеркнул, что на практике уже удалось проверить способность системы обнаруживать дроны и поднимать в воздух дрон-перехватчик. На прошлой неделе вместе с военными в приграничной зоне работали также латвийские предприниматели, чтобы усовершенствовать систему. Министр выразил надежду, что согласование процедур и технических решений позволит в будущем успешно уничтожать беспилотники.

Напомним, в ночь на 3 ноября в Лудзенском и Балвском краях Латвии была объявлена воздушная тревога из-за неизвестного дрона; объект упал в районе Балви.

Вечером 1 ноября в 18:59 в Краславском и Лудзенском районах Латвии объявили оранжевый уровень тревоги после того, как неизвестный дрон нарушил воздушное пространство страны.

Через семнадцать минут объект покинул воздушное пространство Латвии, пересекая латвийско-российскую границу.

24 октября Национальные вооружённые силы Латвии сообщили об обнаружении на территории страны обломков упавшего беспилотника.