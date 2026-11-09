У прокуратурі Польщі розповіли, як смерть стрільця в Кракові вплине на хід слідства

Польська прокуратура наголошує, що смерть Міхала О., який минулої суботи здійснив стрілянину у центрі Кракова, не вплине на перебіг розслідування.

Про це у коментарі PAP заявив прокурор Національної прокуратури Польщі Ерік Стаселяк, повідомляє "Європейська правда".

Як вказав прокурор, смерть підозрюваного не зупинить слідство: будуть з’ясовуватися його мотиви та можливі зв’язки.

Він пояснив, що смерть чоловіка означає відмову від процесуальних дій, спрямованих безпосередньо на нього, зокрема висунення йому звинувачень та застосування можливих запобіжних заходів.

"В іншому – провадження триватиме, оскільки ми перебуваємо на ранній стадії. Наразі провадження триває менше ніж 24 години, а для аналізу є дуже багато доказів", – зазначив Стаселяк.

Він додав, що прокуратура допитає всіх відібраних свідків, а слідчі збиратимуть та аналізуватимуть доказовий матеріал, зокрема щодо мотивів дій злочинця та його можливих зв’язків.

Як уточнила PAP речниця Малопольської поліції Катажина Цисло, Міхал О. помер приблизно о 4:30. Його стан від самого початку оцінювався як критичний.

Також воєвода Малопольського воєводства Кшиштоф Ян Клечар повідомив, що нападник помер в одній із краківських лікарень, додавши, що цю інформацію підтверджує воєводський координатор медичної допомоги.

"Стан потерпілого з моменту його доставки до лікарні був важким, його оцінювали як критичний. Незважаючи на кілька операцій – ми знаємо, що їх було щонайменше три, – о 4:30 було констатовано його смерть, і це інформація, яку я можу підтвердити", – сказав воєвода.

Нагадаємо, у суботу, 7 листопада, на центральній площі Ринок у Кракові сталася стрілянина. Водій автомобіля в’їхав на головну площу міста та відкрив вогонь. Наразі відомо про шістьох загиблих та 15 поранених.

У квартирі терориста польські правоохоронці під час обшуку виявили три тіла, що належать членам його родини – матері, батьку та сестрі.

9 листопада стало відомо, що нападник, яких здійснив стрілянину у центрі Кракова, помер у лікарні.