В прокуратуре Польши рассказали, как смерть стрелка в Кракове повлияет на ход расследования

Польская прокуратура подчеркивает, что смерть Михала О., который в минувшую субботу устроил стрельбу в центре Кракова, не повлияет на ход расследования.

Об этом в комментарии PAP заявил прокурор Национальной прокуратуры Польши Эрик Стаселяк, сообщает "Европейская правда".

Как указал прокурор, смерть подозреваемого не остановит следствие: будут выясняться его мотивы и возможные связи.

Он пояснил, что смерть мужчины означает отказ от процессуальных действий, направленных непосредственно на него, в частности предъявления ему обвинений и применения возможных мер пресечения.

"В остальном – производство будет продолжаться, поскольку мы находимся на ранней стадии. На данный момент производство длится менее 24 часов, а для анализа имеется очень много доказательств", – отметил Стаселяк.

Он добавил, что прокуратура допросит всех отобранных свидетелей, а следователи будут собирать и анализировать доказательственный материал, в частности касающийся мотивов действий преступника и его возможных связей.

Как уточнила PAP пресс-секретарь Малопольской полиции Катажина Цисло, Михал О. скончался примерно в 4:30. Его состояние с самого начала оценивалось как критическое.

Также воевода Малопольского воеводства Кшиштоф Ян Клечар сообщил, что нападавший скончался в одной из краковских больниц, добавив, что эту информацию подтверждает воеводский координатор медицинской помощи.

"Состояние пострадавшего с момента его доставки в больницу было тяжелым, его оценивали как критическое. Несмотря на несколько операций – мы знаем, что их было как минимум три, – в 4:30 была констатирована его смерть, и эту информацию я могу подтвердить", – сказал воевода.

Напомним, в субботу, 7 ноября, на центральной площади Рынок в Кракове произошла стрельба. Водитель автомобиля въехал на главную площадь города и открыл огонь. На данный момент известно о шести погибших и 15 раненых.

В квартире террориста польские правоохранители во время обыска обнаружили три тела, принадлежащие членам его семьи – матери, отцу и сестре.

9 ноября стало известно, что нападавший, устроивший стрельбу в центре Кракова, скончался в больнице.