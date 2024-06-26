В Іспанії вперше застосували закон про амністію до каталонських сепаратистів

В Іспанії Вищий суд Каталонії напередодні вперше застосував закон про амністію каталонських сепаратистів до політика та поліцейського, засуджених за дії, пов'язані з незаконним проголошенням незалежності іспанської автономії.

Про це повідомляє Euractiv, інформує "Європейська правда".

Серед амністованих у вівторок – колишній міністр внутрішніх справ каталонського уряду Мікель Бух і колишній охоронець ексглави Каталонії Карлеса Пучдемона Луїс Ескола.

Це рішення є першим у своєму роді з моменту набуття чинності суперечливого закону про амністію в Іспанії.

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Бух був засуджений до чотирьох з половиною років ув'язнення за розтрату коштів і обман, а також до 20-річної заборони обіймати посади за те, що він найняв колишнього сержанта каталонської регіональної поліції Есколу за кошти з державної скарбниці, аби той працював охоронцем Пучдемона, поки той перебував у вимушеному вигнанні в Бельгії.

Ескола був засуджений до чотирьох років ув'язнення за роботу охоронцем Пучдемона.

Адвокати Буха звернулися до Верховного суду Каталонії з проханням амністувати його на тій підставі, що він не отримав жодної користі від своєї попередньої роботи, а тому його справа підпадає під амністію.

Суд ухвалив рішення на користь потерпілих і скасував як кримінальну, так і цивільну відповідальність Буха і колишнього охоронця Пучдемона Есколи, також погасивши їхні судимості.

Наприкінці травня нижня палата парламенту Іспанії остаточно прийняла суперечливий законопроєкт про амністію для каталонських сепаратистів. Рішення щодо застосування закону судді повинні ухвалювати в кожному конкретному випадку.

Законопроєкт викликав масові протести, обуривши деяких суддів і консервативну опозицію.

Прем'єр-міністр Педро Санчес висунув пропозицію про амністію минулого року в обмін на підтримку в парламенті двох каталонських сепаратистських партій.

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