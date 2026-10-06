Суд в Іспанії ухвалив рішення, що відкриває шлях до повернення в країну ексглави Каталонії

Пленарне засідання Конституційного суду Іспанії постановило, що Верховний суд повинен амністувати розтрату коштів, яку каталонські політики вчинили в контексті процесу проголошення незалежності Каталонії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє El Pais.

У рішенні зазначається, що відмовивши колишній міністерці праці Каталонії Долорс Басса у застосуванні амністії щодо цього злочину, Кримінальна палата Верховного суду порушила її право на ефективний судовий захист, застосувавши "широке тлумачення, що суперечить духу та меті норми" та є суперечливим щодо закону про амністію.

Відповідно, суд вважає, що Верховний суд повинен "винести нове рішення, в якому злочин розтрати державних коштів, за який вона була засуджена, буде визнано амністованим".

Ця доктрина застосовується також до справи колишнього президента женералітату Каталонії Карлеса Пучдемона і відкриває йому шлях до повернення після того, як Верховний суд скасує виданий проти нього ордер на арешт. Застосування амністії дозволить засудженим і обвинуваченим лідерам "процесу щодо незалежності" Каталонії знову балотуватися на виборах.

Долорс Басса, політикиня партії "Республіканська лівиця Каталонії" (ERC) та міністерка праці в уряді Карлеса Пучдемона під час подій жовтня 2017 року, у 2019 році була засуджена Верховним судом за злочин заколоту – який після законодавчих змін перекваліфікувався б на непокору – та за розтрату державних коштів через "використання державних коштів без бюджетного покриття з метою досягнення" незалежності автономної спільноти.

Конституційний суд, який у вівторок виніс рішення на її користь, був головним судом, якому Басса разом з іншими членами уряду не підкорилася, проігнорувавши його постанови та продовживши проведення референдуму 1 жовтня 2017 року, про що нагадує ухвала від 6 жовтня, яка підтверджує її юридичне помилування.

Після набрання чинності законом про амністію 10 червня 2024 року Верховний суд виніс постанову, якою призупинив застосування цієї норми до злочину розтрати. У своєму тлумаченні судді дійшли висновку, що засуджені політики, а також обвинувачені, які переховуються від правосуддя, вчинили "особисте збагачення", яке сама норма виключала зі сфери свого застосування.

У 2023 році прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес висунув пропозицію про амністію в обмін на підтримку в парламенті двох каталонських сепаратистських партій.

Наступного року Вищий суд Каталонії вперше застосував закон про амністію каталонських сепаратистів до політика та поліцейського, засуджених за дії, пов'язані з незаконним проголошенням незалежності іспанської автономії.

Зазначимо, що закон про амністію прямо не стосувався колишнього лідера каталонських сепаратистів Карлеса Пучдемона, який живе у самовільному вигнанні в Бельгії.

В Іспанії йому додатково інкримінують розтрату коштів, яка не покривається амністією, і спроби Пучдемона довести, що ці дії теж підлягають амністії, досі були невдалими.