Лидер каталонских сепаратистов пока не собирается возвращаться в Испанию

Лидер каталонской сепаратистской партии Junts Карлес Пучдемон пока не собирается возвращаться в Испанию в связи с предвыборной кампанией перед досрочными выборами 29 ноября.

Заявление политика приводит EFE, сообщает "Европейская правда".

Пучдемон отметил, что Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) хотела бы, чтобы его возвращение "затерялось в грязи предвыборной кампании" и чтобы у него не было другого выбора, кроме как действовать в качестве лидера партии, а не в качестве главы регионального правительства Каталонии, который "провёл девять лет в изгнании".

"Сначала, когда ещё была возможность вернуться, не попав под арест, в партии царила большая радость по поводу кампании, которую мы могли бы провести, и мне пришлось её сдерживать", – пояснил он.

После решения Конституционного суда Испании, открывшего путь к возвращению Пучдемона в Испанию, он высказался за то, чтобы принять "предохранительные меры" перед окончательным возвращением в Каталонию, хотя считает "очевидным, что пути назад уже нет".

Что касается своего политического будущего, Пучдемон заявил, что после возвращения ему нужно "поговорить с людьми" в Каталонии.

По его словам, жизнь в изгнании дала ему "более трезвое и объективное видение" ситуации.

"Но мне не хватает определенного измерения, которое я не могу получить отсюда, и я должен его обрести. Тогда я пойму, какую роль я вижу для себя в служении процессу независимости", – добавил политик.

В 2023 году премьер-министр Испании Педро Санчес выдвинул предложение об амнистии в обмен на поддержку в парламенте двух каталонских сепаратистских партий.

В следующем году Высший суд Каталонии впервые применил закон об амнистии каталонских сепаратистов к политику и полицейскому, осужденным за действия, связанные с незаконным провозглашением независимости испанской автономии.

Отмечалось, что закон об амнистии напрямую не касался бывшего лидера каталонских сепаратистов Карлеса Пучдемона, который находится в добровольном изгнании в Бельгии.

В Испании ему дополнительно инкриминируют растрату средств, которая не подпадает под амнистию, а попытки Пучдемона доказать, что эти действия также подлежат амнистии, оказались безуспешными до октябрьского решения Конституционного суда.