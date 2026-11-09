В Іспанії прогнозують перемогу консерваторів на виборах і посилення ультраправих

В Іспанії напередодні дострокових парламентських виборів, що пройдуть 29 листопада, консервативна Народна партія (PP) випереджає соціалістів прем'єр-міністра Педро Санчеса, однак для отримання парламентської більшості їй знадобиться підтримка ультраправої партії Vox.

Як пише "Європейська правда", про це свідчить опитування SocioMetrica, опубліковане газетою El Español.

Опитування прогнозує, що PP та Vox разом отримають понад 200 місць у нижній палаті парламенту, яка налічує 350 депутатів.

Народна партія може отримати 32% голосів та 136 депутатів, а партія Vox – 66 місць (18,9%), що рівно вдвічі більше, ніж 33, які вона здобула на виборах 2023 року.

Соціалісти Санчеса здобули б 108 місць (27,7%) – на два більше, ніж за результатами попереднього опитування, і на 13 менше, ніж на попередніх виборах.

Опитування ґрунтується на 5460 онлайн-інтерв'ю, похибка становить 3 відсоткові пункти. Воно також засвідчило перехід 832 тисяч виборців від лівих політичних сил до правих.

Передвиборча кампанія в Іспанії зосереджена на таких питаннях, як житлова криза, імміграція та корупція, а також на наслідках смертельної залізничної катастрофи минулого місяця, яка призвела до відставки міністра транспорту Оскара Пуенте.

Лідер Народної партії Альберто Нуньєс Фейхоо підтвердив у жовтні, що веде переговори з ультраправою Vox з метою забезпечення парламентської більшості.

5 жовтня прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив дострокові вибори на тлі послаблення позицій його Соціалістичної партії. Приводом до цього став провал в Конгресі депутатів двох указів про житло, розроблених урядом у відповідь на соціальні протести, що спалахнули після виселення в Мадриді 87-річної жінки.

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