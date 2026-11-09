В Испании прогнозируют победу консерваторов на выборах и усиление ультраправых

В Испании накануне досрочных парламентских выборов, которые пройдут 29 ноября, консервативная Народная партия (PP) опережает социалистов премьер-министра Педро Санчеса, однако для получения парламентского большинства ей понадобится поддержка ультраправой партии Vox.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует опрос SocioMetrica, опубликованный газетой El Español.

Опрос прогнозирует, что PP и Vox вместе получат более 200 мест в нижней палате парламента, которая насчитывает 350 депутатов.

Народная партия может получить 32% голосов и 136 депутатов, а партия Vox – 66 мест (18,9%), что ровно вдвое больше, чем 33, которые она получила на выборах 2023 года.

Социалисты Санчеса получили бы 108 мест (27,7%) – на два больше, чем по результатам предыдущего опроса, и на 13 меньше, чем на предыдущих выборах.

Опрос основан на 5460 онлайн-интервью, погрешность составляет 3 процентных пункта. Он также показал переход 832 тысяч избирателей от левых политических сил к правым.

Предвыборная кампания в Испании сосредоточена на таких вопросах, как жилищный кризис, иммиграция и коррупция, а также на последствиях смертельной железнодорожной катастрофы в прошлом месяце, которая привела к отставке министра транспорта Оскара Пуэнте.

Лидер Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо подтвердил в октябре, что ведет переговоры с ультраправой партией Vox с целью обеспечения парламентского большинства.

5 октября премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о досрочных выборах на фоне ослабления позиций его Социалистической партии. Поводом для этого стал провал в Конгрессе депутатов двух указов о жилье, разработанных правительством в ответ на социальные протесты, вспыхнувшие после выселения в Мадриде 87-летней женщины.

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