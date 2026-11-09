Reuters: у США кажуть, що вперше відчули реальну готовність Росії завершити війну

У США заявили, що вперше побачили ознаки реального бажання Росії завершити війну в Україні.

Як пише "Європейська правда", про це заявив неназваний американський посадовець напередодні тристоронніх переговорів в Абу-Дабі, його цитує Reuters.

Виступаючи перед журналістами напередодні переговорів, що розпочнуться у вівторок, американський посадовець зазначив, що гарантії безпеки для України стануть однією з головних тем обговорень, зокрема й можливість застосування для України захисту, подібного до статті 5 договору про НАТО.

Представник американської адміністрації зазначив, що обидві сторони непублічно демонструють певну готовність до компромісу у територіальному питанні. Він додав, що будь-яка угода щодо територій, ймовірно, буде укладена наприкінці переговорів, після досягнення згоди щодо інших питань, зокрема щодо післявоєнної архітектури безпеки.

Посадовець також зазначив, що, ймовірно, після переговорів спецпредставники США Джаред Кушнер та Стів Віткофф відвідають Росію, щоб зустрітися з Владіміром Путіним.

Крім того, він підкреслив, що з боку США панує обережний оптимізм щодо можливості досягнення прогресу. "Це вперше я відчуваю, що з російського боку є реальне бажання завершити конфлікт", – сказав посадовець.

У понеділок, 9 листопада, керівник української переговорної групи, голова служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров повідомив, що українська делегація вирушила до місця запланованих зустрічей в Абу-Дабі.

Також відомо, що спецпредставники американського президента Дональда Трампа – Джаред Кушнер та Стів Віткофф – проведуть зустріч з європейськими представниками перед початком тристоронніх перемовин Україна-США-Росія в Абу-Дабі.

Голова фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія не вважає, що цього разу під час тристоронніх переговорів Україна-США-РФ буде "прорив".