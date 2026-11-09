Reuters: в США заявляют, что впервые почувствовали реальную готовность России завершить войну

В США заявили, что впервые увидели признаки реального желания России завершить войну в Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил неназванный американский чиновник накануне трехсторонних переговоров в Абу-Даби, его цитирует Reuters.

Выступая перед журналистами накануне переговоров, которые начнутся во вторник, американский чиновник отметил, что гарантии безопасности для Украины станут одной из главных тем обсуждений, в том числе и возможность применения в отношении Украины защиты, аналогичной статье 5 договора о НАТО.

Представитель американской администрации отметил, что обе стороны за кулисами демонстрируют определенную готовность к компромиссу в территориальном вопросе. Он добавил, что любое соглашение по территориям, вероятно, будет заключено в конце переговоров, после достижения согласия по другим вопросам, в частности по послевоенной архитектуре безопасности.

Чиновник также отметил, что, вероятно, после переговоров спецпредставители США Джаред Кушнер и Стив Виткофф посетят Россию, чтобы встретиться с Владимиром Путиным.

Кроме того, он подчеркнул, что со стороны США царит осторожный оптимизм относительно возможности достижения прогресса. "Впервые я чувствую, что с российской стороны есть реальное желание завершить конфликт", – сказал чиновник.

В понедельник, 9 ноября, руководитель украинской переговорной группы, глава службы внешней разведки Украины Рустем Умеров сообщил, что украинская делегация отправилась к месту запланированных встреч в Абу-Даби.

Также известно, что спецпредставители американского президента Дональда Трампа – Джаред Кушнер и Стив Виткофф – проведут встречу с европейскими представителями перед началом трехсторонних переговоров Украина-США-Россия в Абу-Даби.

Председатель фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия не считает, что на этот раз в ходе трехсторонних переговоров Украина-США-РФ произойдет "прорыв".